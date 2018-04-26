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На стройплощадке в Красногорске выявлены нарушения пожарной безопасности
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На стройплощадке в Красногорске выявлены нарушения пожарной безопасности 

Вести Подмосковья 27 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
На строительной площадке в Красногорске зафиксированы ряд нарушении пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Проверка проводилась рамках акции «Стройплощадка — безопасная территория». Инспекторы территориального отдела Главгосстройнадзора выявили нарушении при строительстве пятисекционного жилого дома и подземного паркинга в поселке МПС Красногорска. Бытовки на территории строительной площадки не были оборудованы извещателями, а на рабочих местах были неисправны огнетушители. Инспекторы указали застройщику о несоответствии расположения бытового городка утверждённому строительному плану.
Застройщиком объекта выступает ООО «Садовое Кольцо МПС». После сделанных замечаний участники строительства приступили к устранению нарушений.
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