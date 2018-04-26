На стройплощадке в Красногорске выявлены нарушения пожарной безопасности

На строительной площадке в Красногорске зафиксированы ряд нарушении пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Проверка проводилась рамках акции «Стройплощадка — безопасная территория». Инспекторы территориального отдела Главгосстройнадзора выявили нарушении при строительстве пятисекционного жилого дома и подземного паркинга в поселке МПС Красногорска. Бытовки на территории строительной площадки не были оборудованы извещателями, а на рабочих местах были неисправны огнетушители. Инспекторы указали застройщику о несоответствии расположения бытового городка утверждённому строительному плану.

Застройщиком объекта выступает ООО «Садовое Кольцо МПС». После сделанных замечаний участники строительства приступили к устранению нарушений.