Из ТЦ в Самаре эвакуировали людей по учебной тревоге

Из торгового центра «Гудок» в Железнодорожном районе Самары эвакуировали сотрудников и посетителей по учебной тревоге, сообщает kp.ru

Во время тренировки представители МЧС выясняли, отлажена ли в ТЦ организованная эвакуация, знает ли персонал, что необходимо делать в экстренной ситуации.

По сценарию, в результате «короткого замыкания» электропроводки в одном из кинозалов на третьем этаже произошёл «пожар». Пожарная сигнализация и система пожаротушения сработали вовремя. Сотрудники вывели посетителей из здания.

После тренировки персонал и гости вернулись в здание.