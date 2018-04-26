Ещё
Из ТЦ в Самаре эвакуировали людей по учебной тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из ТЦ в Самаре эвакуировали людей по учебной тревоге 

RT на русском 36 минут назад
Фото: MosDay.ru
Из торгового центра «Гудок» в Железнодорожном районе Самары эвакуировали сотрудников и посетителей по учебной тревоге, сообщает kp.ru.
Во время тренировки представители МЧС выясняли, отлажена ли в ТЦ организованная эвакуация, знает ли персонал, что необходимо делать в экстренной ситуации.
По сценарию, в результате «короткого замыкания» электропроводки в одном из кинозалов на третьем этаже произошёл «пожар». Пожарная сигнализация и система пожаротушения сработали вовремя. Сотрудники вывели посетителей из здания.
После тренировки персонал и гости вернулись в здание.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров.
RT на русском: последние новости
В подмосковной Балашихе загорелся литейно-механический завод В Подмосковье загорелся автобус Прокуратура ЯНАО потребовала закрыть семь ТЦ из-за выявленных нарушений
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам215
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1243
Состояние Наргиз резко ухудшилось53
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство68
У террористов нашли химикаты из Солсбери79
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение