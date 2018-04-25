Ещё
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации трех тысяч человек из ТЦ в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесхозный предмет стал причиной эвакуации трех тысяч человек из ТЦ в Екатеринбурге 

ТАСС 7 часов назад
Фото: MosDay.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Бесхозный предмет послужил причиной для эвакуации 3 тыс. человек из торгового центра (ТЦ) «Гринвич» в Екатеринбурге, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
"Все мероприятия окончены, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 5. Также для работы привлекались взрывотехники из «Урал-Вымпела». Ими был осмотрен бесхозный предмет, обнаруженный в кинотеатре. Он не представляет никакой опасности,
всего было эвакуировано 3 тыс. человек из ТЦ", — уточнили в ведомстве.
Ранее со ссылкой на контакт-центр ТЦ сообщалось, что из здания проводится эвакуация людей. По данным МВД, работа «Гринвича» восстановлена.
ТАСС: последние новости
В Саратове загорелся склад Торговые центры закрывают в регионах Урала из-за нарушений правил пожарной безопасности Начались рейды по выявлению автомобилей, незаконно использующих спецсигналы МЧС
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли219
Пашинян рассказал о секретных переговорах с РФ54
Оппозиция в Армении выдвинула новое требование79
Россия доказала очередную ложь США463
Захарова обвинила США в рейдерском захвате201
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение