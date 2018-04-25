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Пожар можно распознать до его начала. Новое изобретение представил ученый из Курска
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Пожар можно распознать до его начала. Новое изобретение представил ученый из Курска 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Изобретатель из Курска Сергей Фролов уверяет, что о пожаре можно узнать заранее. Его изобретение уже было протестировано в региональном управлении МЧС и показало отличный результат.
Разработка Сергея Фролова внешне напоминает обычный пожарный шкаф для огнетушителей. Но кандидат технических наук и сотрудник НИИ  юго-западного
государственного университета уверяет, что в ящике умная «начинка», и обладает она буквально сверхспособностями. Она предсказывает огонь до его появления.
Мы анализируем временные ряды, полученные данные с датчиков, мы сравниваем один ряд с другим. Производим накладку одного ряда на другой и выявляем
какие-то  скрытые закономерности между показателями. С помощью скрытых закономерностей мы сможем выдвинуть гипотезу о том, что через
какое-то  время случится пожар
— Сергей Фролов, старший научный сотрудник НИИ ЮГЗУ.
Конечно, этот чуткий
аппаратно-программный
комплекс не может предугадать огонь от случайно брошенного окурка — он занят другим. Аппарат отделяет один дым от другого, анализирует воздух и решает: что одни молекулы являются началом скрытого горения, на которые нужно срочно реагировать, а другие — обычный угарный газ или просто грязь в воздухе.
Например, в ночном клубе или на массовом мероприятии, где используются дымовые спецэффекты: человек не отличит на глаз искусственный туман от опасного задымления. Или многочисленные стройки и промышленные объекты, которые дымят, коптят и сыпят искрами. Отличить рабочую искру от той, из которой разгорится пламя пожара может система Фролова.
Человеческий фактор она исключает полностью, и при возникновении угрозы сигнал о ЧП сразу передает диспетчеру, а если тот никак не отреагирует, то машина сама отключит электричество и позвонит на номер 112.
Этот комплекс мы можем использовать не только как пожарную систему, а как часть системы «Умный дом». Мы с помощью этого комплекса можем контролировать всю линию электропередач в своем доме. То есть человек забыл выключить утюг, со смартфона зашел, посмотрел, что нагрузка есть, отключил эту розетку, включил розетку. Можно управлять дистанционно еще своим домом с помощью этого устройства
— Сергей Фролов.
Сертификаты на комплекс уже есть. Оценки экспертов тоже имеются: проверку проводили в курских школах и перинатальном центре. Тестировали оборудование специалисты МЧС. Сигнал о пожаре за семь минут до начала открытого огня — это очень хороший показатель.
В 2013 году упреждение составило от трех до пяти минут. На сегодня этот показатель по разным параметрам выходит за 10 минут, что представляется очень важным и не может не вселять обоснованный оптимизм. Мы убедились в реальности данного комплекса и верим в перспективу внедрения на территории РФ
— Сергей Тяпочкин, начальник отдела Антикризисного центра МЧС по Курской области.
В Мае Фролов покажет свою разработку в Москве на выставке инновационных проектов StartupBazaar. Резидентом в «Сколково» его уже позвали. Осталось найти инвестиции и запустить аппарат в серийное производство. Дороже тридцати пяти тысяч в розницу он стоить не будет, обещает Сергей.
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