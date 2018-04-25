Почти 1,4 тыс. пикниковых зон организовано в Подмосковье на весенне-летний период

«С 1 мая постановлением губернатора Московской области на территории региона будет введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных для этого местах. На территории лесов Московской области разводить костры и устраивать пикники разрешено исключительно в специально обустроенных для этого местах. Всего в наших лесах оборудована 1 тыс. 351 такая пикниковая зона», — говорится в сообщении.