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Почти 1,4 тыс. пикниковых зон организовано в Подмосковье на весенне-летний период
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Почти 1,4 тыс. пикниковых зон организовано в Подмосковье на весенне-летний период 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Почти 1,4 тыс. зон для проведения пикников оборудовано в Подмосковье на весенне-летний период 2018 г., сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«С 1 мая постановлением губернатора Московской области на территории региона будет введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных для этого местах. На территории лесов Московской области разводить костры и устраивать пикники разрешено исключительно в специально обустроенных для этого местах. Всего в наших лесах оборудована 1 тыс. 351 такая пикниковая зона», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что более 250 точек для пикников организовано на особо охраняемых природных территориях Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
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