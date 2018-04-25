Крупный пожар на ул. Вокзальной ликвидируют в Армавире

Краснодар . 25 апреля — Новая Кубань. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило сегодня в 18:21. Возгарание произошло в неэксплуатируемом здании, расположенном на ул. Вокзальной, 1.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов армавирского ПСГ. Площадь пожара составляет около 160 кв.м., ему присвоен перый ранг.

В 18:45 огонь удалось локализовать.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, произошло загорание кровли в трехэтажном кирпичном здании, размером 8 на 25 метров.

Пожарные продолжают ликвидацию.