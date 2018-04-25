Ещё
Крупный пожар на ул. Вокзальной ликвидируют в Армавире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный пожар на ул. Вокзальной ликвидируют в Армавире 

Новая Кубань 45 минут назад
Фото: Живая Кубань
Краснодар. 25 апреля — Новая Кубань. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило сегодня в 18:21. Возгарание произошло в неэксплуатируемом здании, расположенном на ул. Вокзальной, 1.
На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов армавирского ПСГ. Площадь пожара составляет около 160 кв.м., ему присвоен перый ранг.
В 18:45 огонь удалось локализовать.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, произошло загорание кровли в трехэтажном кирпичном здании, размером 8 на 25 метров.
Пожарные продолжают ликвидацию.
Новая Кубань: последние новости
В краснодарских ТРЦ выявлены системные нарушения противопожарной безопасности Двое бойцов Росгвардии своими силами ликвидировали пожар в частном доме в Армавире По факту гибели троих детей и их матери при пожаре в Геленджике возбуждено уголовное дело
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ112
Россия доказала очередную ложь США356
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня22
«Бархатная революция»: начался распад коалиции362
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз18
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение