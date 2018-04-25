После взрыва на Санкт‐Петербургской верфи в больнице остается один пострадавший

В больнице остается один пострадавший при взрыве газовоздушной смеси на корабле, который строился на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт‐Петербурге. Состояние пострадавшего все еще тяжелое. Об этом сообщила вице‐губернатор города Анна Митянина в своем Twitter.

В произошедшей аварии на территории судостроительного завода «Алмаз» Петроградского района по состоянию на 25.04.2018

(19:00) в стационаре ВЦЭРМ имени

А. М. Никифорова

остается 1 пострадавший, состояние тяжелое с улучшением.

— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 25 апреля 2018 г.

Инцидент произошел в среду, 11 апреля, около 13:20. При строительстве корабля в дизельно-генераторном

отсеке

что-то громко хлопнуло. В результате 1 человек погиб, 11 пострадавших госпитализированы в результате взрыва газовой смеси. Завод не приостанавливал работу

из-за инцидента.

Все пострадавшие, которые были доставлены в больницу, получили ожоги первой и второй степени. У них обожжены руки и лица. Пожара на месте происшествия не было.