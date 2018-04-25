После взрыва на Санкт‐Петербургской верфи в больнице остается один пострадавший 

В больнице остается один пострадавший при взрыве газовоздушной смеси на корабле, который строился на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт‐Петербурге. Состояние пострадавшего все еще тяжелое. Об этом сообщила вице‐губернатор города Анна Митянина в своем Twitter.
В произошедшей аварии на территории судостроительного завода «Алмаз» Петроградского района по состоянию на 25.04.2018
(19:00) в стационаре ВЦЭРМ имени
А. М. Никифорова
остается 1 пострадавший, состояние тяжелое с улучшением.
— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 25 апреля 2018 г.
Инцидент произошел в среду, 11 апреля, около 13:20. При строительстве корабля в дизельно-генераторном
отсеке
что-то громко хлопнуло. В результате 1 человек погиб, 11 пострадавших госпитализированы в результате взрыва газовой смеси. Завод не приостанавливал работу
из-за инцидента.
Все пострадавшие, которые были доставлены в больницу, получили ожоги первой и второй степени. У них обожжены руки и лица. Пожара на месте происшествия не было.
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа на петербургском судостроительном заводе «Алмаз». В Следственном комитете подтвердили гибель одного человека и ранение еще 10.