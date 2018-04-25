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В Ростовской области прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности
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В Ростовской области прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Прокуратура Ростовской области выявила уже более 4 тысяч нарушений противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей в регионе, сообщает ведомство.
Проверки пожарной безопасности поводятся в торговых комплексах, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах массового пребывания людей.
"В результате уже проверенных объектов выявлено свыше 4 тысяч нарушений противопожарной безопасности, основными из которых являлись факты отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, неисправности указанных систем", — говорится в сообщении.
В целях их устранения вынесено 562 представления, в суды предъявлено 73 иска об устранении нарушений пожарной безопасности, возбуждено 221 дело об административном правонарушении, объявлены предостережения.
В связи с грубыми нарушениями, создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, по заявлениям прокуроров в качестве обеспечительной меры уже приостановлена эксплуатация 30 объектов. В настоящее время проверки продолжаются.
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