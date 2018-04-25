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Вандалы в Пермском крае пытались взорвать «Вечный огонь»
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Вандалы в Пермском крае пытались взорвать «Вечный огонь» 

Rambler News Service 1 час назад
Вандалы забросали баллонами с аэрозолем мемориал «Вечный огонь» в городе Губаха в Пермском крае, сообщает URA.RU со ссылкой на местных жителей.
Как рассказал один из них, около четырех ночи он услышал взрывы, которые доносились со стороны «Вечного огня». Выйдя на улицу и приблизившись к памятнику, мужчина увидел, что взрывается что-то в чаше с огнем. При этом людей рядом не было. Позже стало видно, что чаша «Вечного огня» заполнена взорванными аэрозольными баллонами.
«По всей видимости, вандалы просто набросали туда кучу баллонов и стали слушать взрывы где-то в укромном месте», — предположил собеседник издания.
По его словам, всего прозвучало около 10 взрывов, часть из них очевидцу удалось снять на видео. Получить комментарий в полиции по данному поводу изданию не удалось.
Издание отмечает, что это не первый акт осквернения мемориала «Вечный огонь» в Губахе. Аналогичный случай произошел здесь в 2015 году. Тогда чашу также накануне празднования Дня Победы закидали мусором. Полиция пыталась найти злоумышленников, но безрезультатно.
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