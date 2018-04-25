В Орловской области поджигателя травы нашли из космоса

Космический мониторинг по выявлению термоточек вновь помог орловским пожарным своевременно обнаружить и ликвидировать возгорания на территории Орловской области

По информации пресс-службы регионального МЧС, за минувшие сутки, 24 апреля, на территории Орловской области были замечены две термические точки. Для контроля за пожарной обстановкой спасатели выезжали по заданным координатам. Одна из которых подтвердилась.

Возгорание было зафиксировано в Корсаковском районе близ деревни Большие Озерки. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в лощине горит сухая трава. Площадь возгорания составила один гектар.

Загорание было ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательной части № 36, сообщили в пресс-службе МЧС. Проверка установила, что находившийся на месте возгорания мужчина совершил поджег сухостоя, в нарушение правил пожарной безопасности. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.