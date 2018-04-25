Суд закрыл в Симферополе торгово-развлекательный центр «ФМ»

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 апр — РИА Новости Крым . Киевский районный суд Симферополя приостановил деятельность торгово-развлекательного центра «ФМ» из-за выявленных во время проверки нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, в частности, отсутствие в помещениях автоматических установок пожарной сигнализации, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода и наружного пожаротушения, неработоспособность системы оповещения и управления эвакуацией, несоответствие стандартам эвакуационных выходов, непроведение огнезащитной обработки конструкций и другие", — рассказали в ведомстве.

После проверки прокурор направил в суд иск с просьбой закрыть ТРЦ до тех пор, пока нарушения не будут устранены, который был удовлетворен.