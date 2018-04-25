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Суд закрыл в Симферополе торгово-развлекательный центр «ФМ»
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Суд закрыл в Симферополе торгово-развлекательный центр «ФМ» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приостановил деятельность торгово-развлекательного центра «ФМ» из-за выявленных во время проверки нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, в частности, отсутствие в помещениях автоматических установок пожарной сигнализации, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода и наружного пожаротушения, неработоспособность системы оповещения и управления эвакуацией, несоответствие стандартам эвакуационных выходов, непроведение огнезащитной обработки конструкций и другие", — рассказали в ведомстве.
После проверки прокурор направил в суд иск с просьбой закрыть ТРЦ до тех пор, пока нарушения не будут устранены, который был удовлетворен.
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