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ТРЦ «Дея» в Нальчике могут закрыть из-за пожарной небезопасности
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ТРЦ «Дея» в Нальчике могут закрыть из-за пожарной небезопасности 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура КБР требует закрыть торговый центр «Дея» в Нальчике, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.
Проверка в ТРЦ «Дея» показала, что здание и его инфраструктура небезопасны для посетителей. Электропроводка не защищена изоляцией, а на путях эвакуации не установлены знаки пожарной безопасности. Кроме того, к торговому центру невозможно подъехать на пожарной машине.
Свои замечания вместе с делом об административном правонарушении в отношении ООО «Дея» прокуратура КБР направила в территориальный орган МЧС по республике
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