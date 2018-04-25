ТРЦ «Дея» в Нальчике могут закрыть из-за пожарной небезопасности

Прокуратура КБР требует закрыть торговый центр «Дея» в Нальчике , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.

Проверка в ТРЦ «Дея» показала, что здание и его инфраструктура небезопасны для посетителей. Электропроводка не защищена изоляцией, а на путях эвакуации не установлены знаки пожарной безопасности. Кроме того, к торговому центру невозможно подъехать на пожарной машине.