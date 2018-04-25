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Профилактические противопожарные мероприятия «Дни пожарной безопасности»
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Профилактические противопожарные мероприятия «Дни пожарной безопасности» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве информирует о проведении дополнительных профилактических противопожарных мероприятий «Дни пожарной безопасности» с оказанием организационно-методической помощи представителям малого и среднего бизнеса по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Данные мероприятия будут проводить
ся ежемесячно в первый вторник месяца с 17.00 в помещениях 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Тестовская, д. 8.
Телефон для справок: 8 (495) 653 83 05 (ежедневно с 09.00 до 18.00).
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