«Закидывают снегом и бросают ветки»: Вечный огонь в Перми очистили от гари и мусора

Перми на час перекрыли газ, поддерживающий пламя Вечного огня. Это было необходимо, чтобы почистить форсунки, плиту и внутренние конструкции мемориала. При этом пламя Вечного огня на время поместили в лампаду. Символ памяти о погибших в годы войны ни в коем случае не должен погаснуть.

— В канун Дня Победы такие работы мы проведем в 32 населенных пунктах Пермского края , — сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов. — Для нас эта работа всегда будет особой миссией.

Перенос огня в лампаду — своеобразный ритуал, ведь Вечный огонь не должен гаснуть. После газовики подождали, когда остынут горелка и форсунки. По словам сотрудников, внутри конструкции попадаются увядшие цветы, конфеты, ветки и даже голуби…

— У молодежи есть развлечение кидать снег в горелку, — рассказали рабочие. — При этом они не думают, что, если погаснет пламя, газ будет дальше выходить.

Работы на Вечном огне у памятника Уральскому добровольческому корпусу заняли около часа. Рабочие проверили исправность оборудования, герметичность системы газоснабжения, очистили газовые горелки от мусора и сажи. Все это необходимо для безопасности и исправной работы.

После уборки сотрудники вновь зажгли Вечный огонь от лампады.