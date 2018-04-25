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«Закидывают снегом и бросают ветки»: Вечный огонь в Перми очистили от гари и мусора
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«Закидывают снегом и бросают ветки»: Вечный огонь в Перми очистили от гари и мусора 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Перми на час перекрыли газ, поддерживающий пламя Вечного огня. Это было необходимо, чтобы почистить форсунки, плиту и внутренние конструкции мемориала. При этом пламя Вечного огня на время поместили в лампаду. Символ памяти о погибших в годы войны ни в коем случае не должен погаснуть.
— В канун Дня Победы такие работы мы проведем в 32 населенных пунктах Пермского края, — сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов. — Для нас эта работа всегда будет особой миссией.
Перенос огня в лампаду — своеобразный ритуал, ведь Вечный огонь не должен гаснуть. После газовики подождали, когда остынут горелка и форсунки. По словам сотрудников, внутри конструкции попадаются увядшие цветы, конфеты, ветки и даже голуби…
— У молодежи есть развлечение кидать снег в горелку, — рассказали рабочие. — При этом они не думают, что, если погаснет пламя, газ будет дальше выходить.
Работы на Вечном огне у памятника Уральскому добровольческому корпусу заняли около часа. Рабочие проверили исправность оборудования, герметичность системы газоснабжения, очистили газовые горелки от мусора и сажи. Все это необходимо для безопасности и исправной работы.
После уборки сотрудники вновь зажгли Вечный огонь от лампады.
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