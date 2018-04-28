Лампада с частицей Вечного огня отправилась из Москвы в Санкт-Петербург

Лампада была возжена от Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата. Частица Вечного огня в специальной лампаде отправилась сегодня из Москвы в северную столицу. Лампада была возжена от Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. На всем маршруте частицу Вечного огня будут сопровождать полицейские патрули. Из Александровского сада Москвы Вечный огонь отправится на Марсово Поле в Санкт-Петербурге , а оттуда — на Карельский перешеек. Общая протяженность маршрута — около двух тысяч километров. Частица Вечного огня символизирует память о павших в Великой Отечественной войне. В начале мая лампада с Вечным огнем вернется в Москву.