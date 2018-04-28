Ещё
Лампада с частицей Вечного огня отправилась из Москвы в Санкт-Петербург
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лампада с частицей Вечного огня отправилась из Москвы в Санкт-Петербург 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лампада была возжена от Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата.
Частица Вечного огня в специальной лампаде отправилась сегодня из Москвы в северную столицу. Лампада была возжена от Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. На всем маршруте частицу Вечного огня будут сопровождать полицейские патрули.
Из Александровского сада Москвы Вечный огонь отправится на Марсово Поле в Санкт-Петербурге, а оттуда — на Карельский перешеек. Общая протяженность маршрута — около двух тысяч километров.
Частица Вечного огня символизирует память о павших в Великой Отечественной войне.
В начале мая лампада с Вечным огнем вернется в Москву.
ТК «Звезда»: последние новости
В Москве горит торговый центр Обвиняемый в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» пожарный написал письмо из СИЗО На нефтяной скважине в Татарстане произошел крупный пожар: видео
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян191
Анонсировано повышение пенсионного возраста459
Известный режиссер разбился в ДТП13
Лавров сделал заявление года119
Медведев высказался об уходе на отдых257
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение