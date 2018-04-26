Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области

фото pixabay.comОсобый противопожарный режим вводится в Нижегородской области Особый противопожарный режим в регионе вводится с 27 апреля. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Нижегородской области. Нельзя будет разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигать траву, в том числе на участках, примыкающих к лесам.

Под запрет попадает также использование мангалов в лесу и прилегающих территориях, а также на участках, примыкающих к землям сельскохозназначения. В лесах вводится патрулирование. За нарушение правил пожарной безопасности граждан будут штрафовать на 4-5 тысячи рублей. Юридических лиц — на 300-500 тысяч рублей.