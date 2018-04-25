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Школу в Германии эвакуировали из-за утечки неизвестного химиката
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Школу в Германии эвакуировали из-за утечки неизвестного химиката 

Мир24 1 час назад
Инцидент произошел в коммуне Эппельборн федеральной земли Саар на западе страны, сообщает местное издание Saarbruecker Zeitung.
Утром 25 апреля ученики почувствовали резкий запах в коридоре, где находился кабинет химии. Некоторые начали жаловаться на боль в глазах и дыхательных путях.
Детей (около 350 человек) немедленно эвакуировали и поместили в карантинную зону. Пятьдесят из них имели прямой контакт с химическим веществом, тип которого пока не установлен.
На месте происшествия работают медики и пожарные. Специалисты устанавливают причины отравления детей. Они не исключают, что газ в коридоре распылили намеренно.
Напомним, в октябре 2017 года свыше трехсот школьников получили отравление химическим веществом на сахарном заводе в Индии. Ребята жаловались на боль в животе, головокружение и жжение в глазах, у них началась одышка. Всех пострадавших госпитализировали.
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