Школу в Германии эвакуировали из-за утечки неизвестного химиката

Инцидент произошел в коммуне Эппельборн федеральной земли Саар на западе страны, сообщает местное издание Saarbruecker Zeitung.

Утром 25 апреля ученики почувствовали резкий запах в коридоре, где находился кабинет химии. Некоторые начали жаловаться на боль в глазах и дыхательных путях.

Детей (около 350 человек) немедленно эвакуировали и поместили в карантинную зону. Пятьдесят из них имели прямой контакт с химическим веществом, тип которого пока не установлен.

На месте происшествия работают медики и пожарные. Специалисты устанавливают причины отравления детей. Они не исключают, что газ в коридоре распылили намеренно.

Напомним, в октябре 2017 года свыше трехсот школьников получили отравление химическим веществом на сахарном заводе в Индии . Ребята жаловались на боль в животе, головокружение и жжение в глазах, у них началась одышка. Всех пострадавших госпитализировали.

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