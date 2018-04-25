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В Нижегородской области произошла разгерметизация цистерны с неизвестным веществом
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В Нижегородской области произошла разгерметизация цистерны с неизвестным веществом 

ТАСС 2 часа назад
ПЕНЗА, 25 апреля. /ТАСС/. Утечка неизвестного вещества, вызвавшая появление густого желтого дыма, произошла в среду на территории завода «Волга» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"По каналу связи «112» поступило сообщение о выделении густого желтого дыма с территории завода «Волга». По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений была обнаружена разгерметизация железнодорожной стационарной цистерны с неизвестным веществом", — отметили в пресс-службе.
Разгерметизация была устранена, сейчас проводят забор проб воздуха, уточнили в главке. «В результате разгерметизации никто не пострадал», — пояснили ТАСС в пресс-службе.
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