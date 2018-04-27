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Очевидец снял на видео жестокую драку в торговом центре Ярославля
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Очевидец снял на видео жестокую драку в торговом центре Ярославля 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В социальных сетях активно обсуждается произошедшая на днях в ярославском торговом центре «Шоколад» потасовка между нетрезвым посетителем молла и его работниками. По словам очевидцев, незадолго до драки, попавшей на видео, два нетрезвых молодых человека громко кричали, используя нецензурную лексику и пугали женщин с детьми.
На замечания дебоширы не реагировали и начали потасовку, когда несколько работников «Шоколада» попытались вывести хулиганов на улицу. Жесткая рукопашная закончилась победой сотрудников торгового центра, и приехавшая полиция задержала одного из буянов.
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