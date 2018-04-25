Вертолет МАЦ эвакуировал ребенка, пострадавшего при ДТП с трамваем 

На борту пострадавшего сопровождали врачи.
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу восьмилетнего ребенка, который пострадал в результате аварии с участием трамвая.
В пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнили, что ребенок был эвакуирован с улицы Ивановская.
— Экипаж вертолета доставил пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на борту пострадавшего сопровождала бригада медиков.
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