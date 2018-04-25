В Татарстане тепловоз загорелся прямо на ходу

Татарстане сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в одной из секций тепловоза. По информации пресс-службы регионального управления ведомства, железнодорожный состав загорелся на четвертом километре участка перегона Зеленый Дол — Гари.

Причину ЧП еще предстоит установить, площадь возгорания составила 45 квадратных метров. О пострадавших сведений не поступало.