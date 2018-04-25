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В Татарстане тепловоз загорелся прямо на ходу
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В Татарстане тепловоз загорелся прямо на ходу 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Татарстане сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в одной из секций тепловоза. По информации пресс-службы регионального управления ведомства, железнодорожный состав загорелся на четвертом километре участка перегона Зеленый Дол — Гари.
Причину ЧП еще предстоит установить, площадь возгорания составила 45 квадратных метров. О пострадавших сведений не поступало.
Ранее «ФедералПресс» уже писал о похожем случае: в Тюменской области также на ходу загорелся тепловоз, перервозивший 80 вагонов. На место происшествия пришлось вызывать пожарный поезд.
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