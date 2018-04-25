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МЧС опровергло информацию о пожаре в ТЦ на Варшавском шоссе
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МЧС опровергло информацию о пожаре в ТЦ на Варшавском шоссе 

Rambler News Service 42 минуты назад
Пожар в здании по адресу на Варшавском шоссе произошел в строящемся помещении, был потушен до приезда пожарно-спасательных расчетов, сообщили RNS в пресс-службе МЧС по городу Москве.
«Вводят в заблуждение, это не торговый центр, площадь 2 кв. метра, ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных расчетов силами сотрудников объекта. Здание строится, бетонная конструкция. Это пристройка к жилому дому будущему, может быть, это нежилые помещения», — сказали в пресс-службе МЧС.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что по адресу Варшавское шоссе 141, к9 горит здание нового торгового центра.
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