МЧС опровергло информацию о пожаре в ТЦ на Варшавском шоссе

Пожар в здании по адресу на Варшавском шоссе произошел в строящемся помещении, был потушен до приезда пожарно-спасательных расчетов, сообщили RNS в пресс-службе МЧС по городу Москве

«Вводят в заблуждение, это не торговый центр, площадь 2 кв. метра, ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных расчетов силами сотрудников объекта. Здание строится, бетонная конструкция. Это пристройка к жилому дому будущему, может быть, это нежилые помещения», — сказали в пресс-службе МЧС.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что по адресу Варшавское шоссе 141, к9 горит здание нового торгового центра.