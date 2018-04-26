Младшеклассник разбился, выпав из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Трагическое событие произошло в Заречном районе Екатеринбурга : под окнами многоэтажки было обнаружено тело десятилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

На место приехали следователи, которые осмотрели место происшествия. Уже известно, что мальчик воспитывался в благополучной семье, криминального характера в его смерти нет, основной версией гибели является несчастный случай. Сейчас проводится проверка, включающая в себя судебно-медицинскую экспертизу: опрашиваются родители, очевидцы и соседи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«Малыша жалко очень… Родным соболезнования и терпения… А родителям советую остальным, купите не пожалейте денег для устройств на окна. В среднем стоимость одного устройства 500-600 рублей на окно. Я думаю если потратить эти пару тысяч, то от вас сильно не убудет. А главное, ребенок не выпадет!», — пишут сочувствующие екатеринбуржцы в социальных сетях.