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Младшеклассник разбился, выпав из окна многоэтажки в Екатеринбурге
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Младшеклассник разбился, выпав из окна многоэтажки в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагическое событие произошло в Заречном районе Екатеринбурга: под окнами многоэтажки было обнаружено тело десятилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
На место приехали следователи, которые осмотрели место происшествия. Уже известно, что мальчик воспитывался в благополучной семье, криминального характера в его смерти нет, основной версией гибели является несчастный случай. Сейчас проводится проверка, включающая в себя судебно-медицинскую экспертизу: опрашиваются родители, очевидцы и соседи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
«Малыша жалко очень… Родным соболезнования и терпения… А родителям советую остальным, купите не пожалейте денег для устройств на окна. В среднем стоимость одного устройства 500-600 рублей на окно. Я думаю если потратить эти пару тысяч, то от вас сильно не убудет. А главное, ребенок не выпадет!», — пишут сочувствующие екатеринбуржцы в социальных сетях.
Местные СМИ сообщают, что мальчик не пошел в школу в тот день, потому что приболел. Его мама совсем ненадолго ушла в магазин, оставив мальчика одного дома. Спасатели МЧС всегда предупреждают родителей, что оставлять детей рядом с окнами небезопасно. На пластиковые окна, которые может открыть даже маленький ребенок, нужно ставить специальные замки, которые не позволят ребенку открыть окно.
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