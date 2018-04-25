Цистерна с неизвестным веществом разгерметизировалась в Сормове

Днем 25 апреля в Сомовсоком районе образовалось облако из густого желтого дыма, которое распространялось с территории завода «Волга». Как оказалось, на заводе разгерметизировалась железнодорожная стационарная цистерна с неизвестным веществом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 11:35. На место ЧП незамедлительно прибыли все службы территориальной подсистемы РСЧС: специалисты центра управления в кризисных ситуациях, группа управления в кризисных ситуациях, сотрудники МЧС Роспотребнадзора , а также представители администрации Сормовского района.

Причины утечки неизвестного вещества были устранены. Сейчас на территории района производятся заборы проб воздуха.