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Цистерна с неизвестным веществом разгерметизировалась в Сормове
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Цистерна с неизвестным веществом разгерметизировалась в Сормове 

В городе N 57 минут назад
Фото: В городе N
Днем 25 апреля в Сомовсоком районе образовалось облако из густого желтого дыма, которое распространялось с территории завода «Волга». Как оказалось, на заводе разгерметизировалась железнодорожная стационарная цистерна с неизвестным веществом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 11:35. На место ЧП незамедлительно прибыли все службы территориальной подсистемы РСЧС: специалисты центра управления в кризисных ситуациях, группа управления в кризисных ситуациях, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, а также представители администрации Сормовского района.
Причины утечки неизвестного вещества были устранены. Сейчас на территории района производятся заборы проб воздуха.
Ранее сообщалось, что кожевенный завод загорелся в Богородске.
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