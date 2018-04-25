Пал травы угрожает нескольким деревням в Нижегородской области

Крупный пал травы, возникший днем 25 апреля, приближается к жилым постройкам в Кстовском районе Нижегородской области , сообщает портал «Открытый Нижний».

Очевидцы говорят, что пожар задался в районе деревни Афонино. С каждым часом пламя все ближе подступает к населённому пункту. Однако пока сообщений о поврежденных домах и ином имуществе нет.

Отметим, что дым от пожара видно издалека.