Спасатели предупредили об угрозе лесных пожаров в европейской части страны

Более 100 лесных пожаров действуют в России . Больше всего очагов возгорания в Амурской области . От огня страдает Забайкальский, Хабаровский и Приморский край , пишет ТАСС . По прогнозам спасателей, пожары постепенно будут перемещаться в сторону европейской части России. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» начальник «Авиалесоохраны» Виталий Акбердин:

«На май прогноз такой, что потихоньку с Дальнего Востока пожарная опасность у нас продвигается ближе к европейской части. Весь Юг, южная часть Российской Федерации — высокая пожарная опасность. Кроме того, Приволжский федеральный округ, Урал — очень сильная вероятность того, что будут пожары». Сообщения о лесных пожарах в России — сейчас в топе новостного агрегатора СМИ2.