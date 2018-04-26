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Спасатели предупредили об угрозе лесных пожаров в европейской части страны
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Спасатели предупредили об угрозе лесных пожаров в европейской части страны 

Авторадио 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Более 100 лесных пожаров действуют в России. Больше всего очагов возгорания в Амурской области. От огня страдает Забайкальский, Хабаровский и Приморский край, пишет ТАСС. По прогнозам спасателей, пожары постепенно будут перемещаться в сторону европейской части России. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» начальник «Авиалесоохраны» Виталий Акбердин:
«На май прогноз такой, что потихоньку с Дальнего Востока пожарная опасность у нас продвигается ближе к европейской части. Весь Юг, южная часть Российской Федерации — высокая пожарная опасность. Кроме того, Приволжский федеральный округ, Урал — очень сильная вероятность того, что будут пожары». Сообщения о лесных пожарах в России — сейчас в топе новостного агрегатора СМИ2.
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