Ещё
Российские леса в огне: Прогнозы пожаров на майские праздники и лето 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские леса в огне: Прогнозы пожаров на майские праздники и лето 2018 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
27.04.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Виталия Акбердина на тему: «Российские леса в огне: Прогнозы пожаров на майские праздники и лето 2018»
Пожароопасный сезон открыт в 57 регионах РФ. Более 1 тысячи лесных пожаров зарегистрировано в России с начала 2018 года. За четыре неполных месяца пройденная огнём площадь в лесах составляет более 450 тысяч гектаров. На сегодняшний день особый противопожарный режим введён в 17 субъектах Российской Федерации, а на всей территории Амурской области и Забайкальского края действуют режимы чрезвычайных ситуаций. Стихийное бедствие особенно опасно в засушливых и ветреных регионах Сибири и Дальнего востока, но череда природных пожаров неминуемо продвигается по всей России.
• С какой скоростью распространяются лесные пожары в этом году, и каковы дальнейшие прогнозы?
• Можно ли избежать ежегодных лесных пожаров, что предпринимается?
• Какова пожарная опасность на период майских праздников? И какие меры стоит предпринять гражданам?
• Какие ресурсы задействуют в режиме чрезвычайной ситуации?
• Сколько лесных пожаров уже было ликвидировано в этом году?
• Какие регионы самые пожароопасные в России?
• Как и в каком объёме при тушении лесных пожаров задействуется поддержка добровольцев?
Участник пресс-конференции: — Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
Национальная Служба Новостей: последние новости
СК установил вину высокопоставленных лиц в пожаре в Кемерово Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ на юге Москвы Похороны 37 жертв «Зимней вишни» пройдут с 21 по 23 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева142
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ52
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью132
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины148
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение