Российские леса в огне: Прогнозы пожаров на майские праздники и лето 2018

27.04.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Виталия Акбердина на тему: «Российские леса в огне: Прогнозы пожаров на майские праздники и лето 2018»

Пожароопасный сезон открыт в 57 регионах РФ . Более 1 тысячи лесных пожаров зарегистрировано в России с начала 2018 года. За четыре неполных месяца пройденная огнём площадь в лесах составляет более 450 тысяч гектаров. На сегодняшний день особый противопожарный режим введён в 17 субъектах Российской Федерации, а на всей территории Амурской области Забайкальского края действуют режимы чрезвычайных ситуаций. Стихийное бедствие особенно опасно в засушливых и ветреных регионах Сибири и Дальнего востока, но череда природных пожаров неминуемо продвигается по всей России.

• С какой скоростью распространяются лесные пожары в этом году, и каковы дальнейшие прогнозы?

• Можно ли избежать ежегодных лесных пожаров, что предпринимается?

• Какова пожарная опасность на период майских праздников? И какие меры стоит предпринять гражданам?

• Какие ресурсы задействуют в режиме чрезвычайной ситуации?

• Сколько лесных пожаров уже было ликвидировано в этом году?

• Какие регионы самые пожароопасные в России?

• Как и в каком объёме при тушении лесных пожаров задействуется поддержка добровольцев?

Участник пресс-конференции: — Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.