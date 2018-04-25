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Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ на юге Москвы
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Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ на юге Москвы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пожар в торговом центре предположительно возник на юге Москвы. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, огонь строение на Варшавском шоссе. Экстренные городские службы выясняют все обстоятельства произошедшего. Данные уточняются.
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