На заводе «Волга в Сормовском районе произошла утечка неизвестного вещества

На территории завода «Волга» в Нижнем Новгороде произошла разгерметизация железнодорожной стационарной цистерны с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно сообщению, в 11:35 по каналу связи 112 поступило сообщение о густом желтом дыме на территории завода «Волга». По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что причиной дыма стала разгерметизация железнодорожной стационарной цистерны с неизвестным веществом.

В данный момент разгерметизация устранена, выделение дыма прекращено. На месте происшествия проводится забор проб воздуха.

Ранее сообщалось о том, что утечка аммиака ликвидирована в Дзержинске.