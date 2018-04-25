На заводе «Волга в Сормовском районе произошла утечка неизвестного вещества 

На территории завода «Волга» в Нижнем Новгороде произошла разгерметизация железнодорожной стационарной цистерны с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно сообщению, в 11:35 по каналу связи 112 поступило сообщение о густом желтом дыме на территории завода «Волга». По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что причиной дыма стала разгерметизация железнодорожной стационарной цистерны с неизвестным веществом.
На место были направлены все службы территориальной подсистемы РСЧС, оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Центра управления в кризисных ситуациях, представители администрации Сормовского района и Роспотребнадзора, силы и средства специализированной пожарно-спасательной части.
В данный момент разгерметизация устранена, выделение дыма прекращено. На месте происшествия проводится забор проб воздуха.
Ранее сообщалось о том, что утечка аммиака ликвидирована в Дзержинске.