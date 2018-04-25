В Екатеринбурге с балкона 25 этажа выпала семнадцатилетняя девушка

На ЖБИ сегодня днем с балкона 25 этажа выпала 17-летняя девушка. ЧП произошло в доме по адресу Рассветная, 6/2.

По словам очевидцев, девушка упала или прыгнула специально с балкона, который находится в общем доступе, и попасть на него может кто угодно.

На месте происшествия работают сотрудники свердловского Следственного комитета , они сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Между тем, жители этого дома рассказали E1.RU, что подростки часто собираются на балконах и даже крыше их дома.

— В этом и в соседних домах подростки постоянно лазят на крышу и тусуются на переходных лоджиях, — рассказала читательница E1.RU Анна. — Насколько я знаю, с лоджии последнего этажа можно как-то перелезть на крышу, этим они и пользуются. Жильцы их выгоняют, когда встречают, но это помогает ненадолго.