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В Екатеринбурге с балкона 25 этажа выпала семнадцатилетняя девушка
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В Екатеринбурге с балкона 25 этажа выпала семнадцатилетняя девушка 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На ЖБИ сегодня днем с балкона 25 этажа выпала 17-летняя девушка. ЧП произошло в доме по адресу Рассветная, 6/2.
По словам очевидцев, девушка упала или прыгнула специально с балкона, который находится в общем доступе, и попасть на него может кто угодно.
На месте происшествия работают сотрудники свердловского Следственного комитета, они сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.
Между тем, жители этого дома рассказали E1.RU, что подростки часто собираются на балконах и даже крыше их дома.
— В этом и в соседних домах подростки постоянно лазят на крышу и тусуются на переходных лоджиях, — рассказала читательница E1.RU Анна. — Насколько я знаю, с лоджии последнего этажа можно как-то перелезть на крышу, этим они и пользуются. Жильцы их выгоняют, когда встречают, но это помогает ненадолго.
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