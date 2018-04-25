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МЧС создало авиационные группировки во всех городах ЧМ-2018
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МЧС создало авиационные группировки во всех городах ЧМ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. МЧС России создало авиационные группировки во всех российских городах, где детом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксёнов.
"Авиационные группировки МЧС России созданы во всех городах-организаторах проведения мероприятий чемпионата. Проведена рекогносцировка посадочных площадок и мест забора воды в районах спортивных объектов, вертолетных площадок вблизи учреждений здравоохранения, подготовленных для использования при санитарно-авиационной эвакуации пострадавших", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, разработаны меры безопасности полетов, полеты над городами-организаторами чемпионата мира согласованы с федеральными органами исполнительной власти и центрами единой системы организации воздушного движения. «Определены маршруты и места забора воды самолетами Бе-200ЧС, а также места забора воды при тушении пожаров с применением водосливных устройств», — сказал Аксёнов.
Всего в состав авиагруппировок войдут 62 воздушных судна.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В каждом из них работает общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). «Сейчас разрабатываются сценарии и макеты визуального контента для трансляции на терминальных комплексах ОКСИОН в период проведения чемпионата на русском, английском, испанском, арабском, немецком и французском языках», — сказал Аксёнов.
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