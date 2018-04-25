МЧС создало авиационные группировки во всех городах ЧМ-2018

"Авиационные группировки МЧС России созданы во всех городах-организаторах проведения мероприятий чемпионата. Проведена рекогносцировка посадочных площадок и мест забора воды в районах спортивных объектов, вертолетных площадок вблизи учреждений здравоохранения, подготовленных для использования при санитарно-авиационной эвакуации пострадавших", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, разработаны меры безопасности полетов, полеты над городами-организаторами чемпионата мира согласованы с федеральными органами исполнительной власти и центрами единой системы организации воздушного движения. «Определены маршруты и места забора воды самолетами Бе-200ЧС, а также места забора воды при тушении пожаров с применением водосливных устройств», — сказал Аксёнов.

Всего в состав авиагруппировок войдут 62 воздушных судна.