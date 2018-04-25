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МЧС задействует более 40 тыс. человек для обеспечения безопасности на ЧМ-2018
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МЧС задействует более 40 тыс. человек для обеспечения безопасности на ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 40 тыс. сотрудников МЧС задействуют в обеспечении безопасности во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом. Об этом сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксёнов.
"Для обеспечения природно-техногенной и пожарной безопасности при проведении чемпионата задействуется группировка сил и средств МЧС России в составе двух эшелонов с выделением резерва общей численностью более 40 тыс. человек и свыше 4,4 тыс. единиц техники", — сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Аксёнов также сообщил, что силы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, выполняющие задачи по обеспечению безопасности на воде, будут дежурить в непосредственной близости от мест проведения ЧМ.
Во время чемпионата мира в случае необходимости также задействуют психологов МЧС России. «К оказанию психологической помощи могут быть привлечены 259 специалистов психологической службы МЧС России и 608 психологов других организаций», — сказал Аксёнов.
Он пояснил, что их подготовка проводится с учетом специфики оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ЧС и при пожарах, и включают в себя знание иностранных языков.
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