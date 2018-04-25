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За сутки в Иркутской области ликвидировали 15 пожаров
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За сутки в Иркутской области ликвидировали 15 пожаров 

Газета.Ru 2 часа назад
В течение дня на территории Иркутска потушено 15 пожаров, еще два — локализованы, передает ФБА «Экономика сегодня».
Уточняется, что площадь возгорания составила 163 гектара. Из 17 пожаров — 15 удалось потушить.
Возгорания локализованы в Осинском и Боханском районах. В работе по тушению участвовали 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.
Стоит отметить, что на территории региона установлен высокий уровень пожароопасности, следует из прогнозов ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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