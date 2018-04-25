За сутки в Иркутской области ликвидировали 15 пожаров

Уточняется, что площадь возгорания составила 163 гектара. Из 17 пожаров — 15 удалось потушить.

Возгорания локализованы в Осинском и Боханском районах. В работе по тушению участвовали 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.

Стоит отметить, что на территории региона установлен высокий уровень пожароопасности, следует из прогнозов ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».