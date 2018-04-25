Проверку пожарной безопасности прошли большинство торгово-развлекательных центров Тюменской области 

В Тюменской области завершено 413 проверок соблюдения правил пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей. Успешно прошли проверку 70 процентов торговых и торгово-развлекательных центров и почти столько же объектов культуры и спорта на территории региона.
«Если выявлены серьезные нарушения, то необходимо оперативно принять меры по их устранению», — подчеркнул Губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Проверки проходят во всех городах и районах области, кроме того, проводятся профилактические мероприятия: инструктажи персонала и тренировки по эвакуации посетителей. Сотрудники МЧС выявляют нарушения требований пожарной безопасности, выдают предписания, которые должны быть исполнены в течение месяца. Как сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области, часть нарушений устраняется оперативно, в случае если требуется проведение больших работ и существенные затраты, то по каждому объекту разрабатывается индивидуальный план устранения замечаний, принимаются меры по повышению безопасности на этот переходный период, а проводимые работы контролируются специалистами ведомства..