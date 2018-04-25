Ещё
Проверку пожарной безопасности прошли большинство торгово-развлекательных центров Тюменской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверку пожарной безопасности прошли большинство торгово-развлекательных центров Тюменской области 

N24.ru 2 часа назад
В Тюменской области завершено 413 проверок соблюдения правил пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей. Успешно прошли проверку 70 процентов торговых и торгово-развлекательных центров и почти столько же объектов культуры и спорта на территории региона.
«Если выявлены серьезные нарушения, то необходимо оперативно принять меры по их устранению», — подчеркнул Губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Проверки проходят во всех городах и районах области, кроме того, проводятся профилактические мероприятия: инструктажи персонала и тренировки по эвакуации посетителей. Сотрудники МЧС выявляют нарушения требований пожарной безопасности, выдают предписания, которые должны быть исполнены в течение месяца. Как сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области, часть нарушений устраняется оперативно, в случае если требуется проведение больших работ и существенные затраты, то по каждому объекту разрабатывается индивидуальный план устранения замечаний, принимаются меры по повышению безопасности на этот переходный период, а проводимые работы контролируются специалистами ведомства..
N24.ru: последние новости
В Москве ожидают новый ураган Курортный сбор за отдых в Крыму туристы начнут платить в 2019 году Премьер-министр Армении оставил свой пост по требованию «улицы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева140
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ52
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины148
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение