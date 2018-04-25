В администрации Дубны прошли учения по пожарной безопасности

В здании заблокировали главный вход, в окно запустили коктейль Молотова. Какие еще препятствия преодолевали чиновники — расскажет телеканал «360».

Обычно при учениях именно главный вход является основным для эвакуации из здания администрации Дубны. Более чем сотне чиновников предстояло спешно покинуть пятиэтажное здание через четыре запасных выхода. Где они находятся — должно быть известно всем.

При сработке сигнализации все двери были автоматически разблокированы, лифт отключен. Люди в спокойной обстановке каждый из своего кабинета вышли по тем эвакуационным путям, которые указаны в схемах, расположенных в здании администрации

— Владимир Потапенко, заместитель главы администрации Дубны.

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Хотя при эвакуации были обнаружены и недостатки. Покидая здание, не все должностные лица закрыли окна и двери в своих кабинетах. А по правилам пожарной безопасности это требуется сделать, чтобы кислород не поступал в помещения и не активизировал горение.

Ни один человек из эвакуировавшихся не сымитировал защиту органов дыхания. Пожар сопровождается выделением большого количества продуктов горения, отравляющих веществ, дыма. Необходимо закрывать органы дыхания влажной тканью. Надо было хотя бы это сымитировать, что они закрыли нос и рот — Алексей Павлов , начальник отдела надзорной деятельности по г. Дубна МЧС России

Недостатки признаны несущественными, их разобрали сразу, на месте. В целом тренировка признана удовлетворительной. Во временные рамки, установленные для эвакуации, уложились. Условно задымленное здание администрации опустело за пять с половиной минут.

Ранее телеканал «360» сообщил, что самая многочисленная дубненская школа — гимназия №11 — первой в наукограде провела учебную эвакуацию в рамках Единого областного дня пожарных тренировок.