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Из-за дыма из архангельской гостиницы «Двина» вывели всех постояльцев
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Из-за дыма из архангельской гостиницы «Двина» вывели всех постояльцев 

АиФ Архангельск 34 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
В известном в Архангельске здании гостиницы «Двина» на Троицком проспекте произошло задымление из-за электропроводки.
25 апреля, около 13:40 на тринадцатом этаже был замечен сильный запах горелого пластика, об этом сообщает ИА «Регион 29», чьи офисы располагаются как раз на этом этаже. Позже заметили и дым, шедший из электрощитовой. О происшествии сразу было доложено в пожарную охрану, из гостиницы вывели всех работников и постояльцев.
В 15:00 гостиницу снова открыли, люди смогли вернуться на рабочие места. Как сообщают в областном МЧС, возгорания в гостинице не было, но есть электротехническая проблема, с которой должны разобраться специалисты.
Напомним, на прошлой неделе в Архангельске сгорел 4-й этаж торгового центра «Фокус». Прокуратура завела уголовное дело по поводу «уничтожения имущества по неосторожности».
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