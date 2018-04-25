Из-за дыма из архангельской гостиницы «Двина» вывели всех постояльцев 

В известном в Архангельске здании гостиницы «Двина» на Троицком проспекте произошло задымление из-за электропроводки.
25 апреля, около 13:40 на тринадцатом этаже был замечен сильный запах горелого пластика, об этом сообщает ИА «Регион 29», чьи офисы располагаются как раз на этом этаже. Позже заметили и дым, шедший из электрощитовой. О происшествии сразу было доложено в пожарную охрану, из гостиницы вывели всех работников и постояльцев.
В 15:00 гостиницу снова открыли, люди смогли вернуться на рабочие места. Как сообщают в областном МЧС, возгорания в гостинице не было, но есть электротехническая проблема, с которой должны разобраться специалисты.
Напомним, на прошлой неделе в Архангельске сгорел 4-й этаж торгового центра «Фокус». Прокуратура завела уголовное дело по поводу «уничтожения имущества по неосторожности».