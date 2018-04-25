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Из-за задымления на 13-м этаже эвакуировали гостиницу «Двина»
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Из-за задымления на 13-м этаже эвакуировали гостиницу «Двина» 

29.ru 54 минуты назад
Фото: 29.ru
Работники гостиницы «Двина» и офисных помещений, расположенных в этом же здании, сегодня днем оказались на улице. Причина эвакуации — задымление на 13-м этаже здания. Сообщение о возможном пожаре передали прямо из здания около 13:39. По словам очевидцев, эвакуация всего здания началась уже после приезда пожарных, хотя запах гари быстро распространился до 1-го этажа.
— Я работаю на 1-м этаже. Появился запах горелого пластика. Ко мне подошла девушка с 13-го этажа и сказала, что их эвакуируют, что там что-то загорелось. Минут через 5 в холл вбежали пожарные, сразу направились наверх. Администрация гостиницы начала эвакуацию всего здания. На улице мы простояли минут 30–40 — очень холодно, большинство офисных работников в легких куртках стояли, — рассказала сотрудница гостиницы Мира Витар.
По информации руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области Дмитрия Чистякова, возгорания в гостинице не было.
— Произошло задымление. Очевидец позвонил изнутри здания, скорее всего, с 13-го этажа. Возгорания не было. Туда были направлены 9 пожарных расчетов, 2 автолестницы. Предварительно — оно было связано с электротехнической проблемой коммуникации, которая проходила под потолком. На данный момент ведутся работы по обнаружению источника — на этаже всё обесточено. В 14:30 людей уже начали запускать обратно в здание, — прокомментировал Чистяков.
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