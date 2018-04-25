Советский районный суд будет размещаться в здании на проспекте Гагарина

Дом № 17а литера Ю на проспекте Гагарина передан из муниципальной собственности в федеральную для размещения Советского районного суда. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы на заседании 25 апреля.

Как следует из документов городской думы, проект решения, подготовлен на основании обращения Нижегородского областного суда. Депутаты поддержали его большинством голосов. Таким образом, Управление судебного департамента получает в безвозмездное пользование нежилое здания площадью около 3000 квадратных метров.

Напомним, ранее в безвозмездное пользование общественной организации «Союз Рождественской Стороны» для размещения музея было передано помещение на улице Кожевенной.