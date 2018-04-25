В Волгоградской области принимаются меры по предупреждению пожаров

В администрации области состоялось совещание по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Волгоградском регионе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в настоящее время проводится опашка территорий. Во всех населенных пунктах проходят субботники, и там, где это необходимо, устанавливаются противопожарные барьеры, проводятся разъяснительные беседы с населением. Кроме того, проходят учебные сборы с участием руководителей органов местного самоуправления.

На совещании также было отмечено, что в настоящее время завершается строительство пожарных депо в станице Глазуновская Кумылженского района и хуторе Субботин в Михайловке. В 69 подразделениях обновляется пожарное оборудование, увеличивается численность личного состава.

Отметим, на сегодняшний день состав группировки сил и средств подсистемы РСЧС области составляет 8,5 тысячи человек и более 1 000 единиц техники.