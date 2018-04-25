Во всех населенных пунктах Кабардино-Балкарии проверят пожарные гидранты

Спасатели Кабардино-Балкарии проверят состояние источников наружного противопожарного водоснабжения во всех населенных пунктах региона.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства до 10 мая совместно с представителями органов местного самоуправления и представителями организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию водопроводных сетей проведут совместные профилактические мероприятия по инвентаризации противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на объектах экономики для выявления их состояния и характеристик», — сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

Всего в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне находится 3237 источников наружного противопожарного водоснабжения, уточняют в ведомстве.

Системы противопожарного водоснабжения предназначены для подачи воды во время тушения пожара.