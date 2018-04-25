Во всех населенных пунктах Кабардино-Балкарии проверят пожарные гидранты 

Спасатели Кабардино-Балкарии проверят состояние источников наружного противопожарного водоснабжения во всех населенных пунктах региона.
«Сотрудники чрезвычайного ведомства до 10 мая совместно с представителями органов местного самоуправления и представителями организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию водопроводных сетей проведут совместные профилактические мероприятия по инвентаризации противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на объектах экономики для выявления их состояния и характеристик», — сообщается на сайте республиканского управления МЧС.
Всего в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне находится 3237 источников наружного противопожарного водоснабжения, уточняют в ведомстве.
Системы противопожарного водоснабжения предназначены для подачи воды во время тушения пожара.
В КБР также проводится проверка состояния пожарной безопасности на рынках. Такое поручение дал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков после пожара на рынке в Нальчике 16 апреля.