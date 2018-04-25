Ещё
Во всех населенных пунктах Кабардино-Балкарии проверят пожарные гидранты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во всех населенных пунктах Кабардино-Балкарии проверят пожарные гидранты 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Спасатели Кабардино-Балкарии проверят состояние источников наружного противопожарного водоснабжения во всех населенных пунктах региона.
«Сотрудники чрезвычайного ведомства до 10 мая совместно с представителями органов местного самоуправления и представителями организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию водопроводных сетей проведут совместные профилактические мероприятия по инвентаризации противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на объектах экономики для выявления их состояния и характеристик», — сообщается на сайте республиканского управления МЧС.
Всего в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне находится 3237 источников наружного противопожарного водоснабжения, уточняют в ведомстве.
Системы противопожарного водоснабжения предназначены для подачи воды во время тушения пожара.
В КБР также проводится проверка состояния пожарной безопасности на рынках. Такое поручение дал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков после пожара на рынке в Нальчике 16 апреля.
«Это Кавказ»: последние новости
В Ставрополе закрыли «Европарк» Прокуратура потребовала закрыть ТРЦ «Галерея» в Нальчике На транспортных объектах Минвод обнаружили десятки нарушений правил пожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью53
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ83
В Москве ожидают новый ураган24
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах287
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение