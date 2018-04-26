Столичные власти планируют полностью запретить сжигать траву и листья 

Власти Москвы ужесточат контроль за палом травы перед началом пожароопасного сезона, передает сетевое издание m24.ru.
"Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Противопожарный режим вводится на территории Московского региона с 1 мая. По словам руководителей главков МЧС столицы и области, к настоящему времени на подотчетных им территориях проведена полная подготовка к пожароопасному сезону.
Для борьбы с природными пожарами группировка столичных сил и средств составляет более 34 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц техники.
Кроме того, при необходимости оказания помощи при тушении торфяных пожаров в Подмосковье спланировано формирование сводных отрядов из числа личного состава и техники аэромобильной группировки Московского пожарно-спасательного гарнизона, общей численностью до 190 человек и 55 единиц техники, а также 650 единиц поливомоечной техники с личным составом до 1,3 тысячи человек.