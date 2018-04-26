Столичные власти планируют полностью запретить сжигать траву и листья

"Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Противопожарный режим вводится на территории Московского региона с 1 мая. По словам руководителей главков МЧС столицы и области, к настоящему времени на подотчетных им территориях проведена полная подготовка к пожароопасному сезону.

Для борьбы с природными пожарами группировка столичных сил и средств составляет более 34 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц техники.