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Москвичам запретят жечь траву
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Москвичам запретят жечь траву 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Москва24
Власти Москвы ужесточат контроль за сжиганием травы, передает телеканал «360».
Такая мера необходима в преддверии пожароопасного сезона. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", — сказал Петр Бирюков.
В ходе брифинга руководители главков МЧС Москвы и области Илья Денисов и Сергей Полетыкин заявили, что на подотчетных им территориях проведена полная подготовка к пожароопасному сезону. Для борьбы с природными пожарами группировка столичных сил и средств, планируемых для проведения профилактических мероприятий и тушения пожаров, составляет более 34 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц техники, уточнил Илья Денисов. Он добавил, что кроме того в Москве стоят наготове семь пожарных поездов.
В ходе подготовки к пожароопасному периоду в Подмосковье создана территориальная группировка области, насчитывающая более 90 тысяч человек и свыше 9 тысяч единиц техники, дополнил московского коллегу руководитель областного МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.
"Кроме того, создана аэромобильная группировка в составе 200 человек и 29 единиц техники, которая в любой момент может в течение часа выдвинуться в любую точку нашего субъекта", — добавил генерал-лейтенант.
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