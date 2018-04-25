Москвичам запретят жечь траву

Власти Москвы ужесточат контроль за сжиганием травы, передает телеканал «360».

Такая мера необходима в преддверии пожароопасного сезона. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", — сказал Петр Бирюков.

В ходе брифинга руководители главков МЧС Москвы и области Илья Денисов Сергей Полетыкин заявили, что на подотчетных им территориях проведена полная подготовка к пожароопасному сезону. Для борьбы с природными пожарами группировка столичных сил и средств, планируемых для проведения профилактических мероприятий и тушения пожаров, составляет более 34 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц техники, уточнил Илья Денисов. Он добавил, что кроме того в Москве стоят наготове семь пожарных поездов.

В ходе подготовки к пожароопасному периоду в Подмосковье создана территориальная группировка области, насчитывающая более 90 тысяч человек и свыше 9 тысяч единиц техники, дополнил московского коллегу руководитель областного МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.

"Кроме того, создана аэромобильная группировка в составе 200 человек и 29 единиц техники, которая в любой момент может в течение часа выдвинуться в любую точку нашего субъекта", — добавил генерал-лейтенант.