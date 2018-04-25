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Снаряды времен войны уничтожили в Приладожье
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Снаряды времен войны уничтожили в Приладожье 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Опасная находка была сделана в Лахденпохском районе республики.
23 апреля в лесном массиве около поселка Тиурула Лахденпохского района местными жителями были обнаружены предметы, похожие на снаряды времен войны. Информация о находках поступила в дежурную часть Отдела Росгвардии по РК.
Для обследования территории в указанное место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. При осмотре было установлено, что это восемь 76-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Сотрудниками спецподразделения снаряды были доставлены за пределы населенного пункта и уничтожены на безопасном расстоянии от жилых домов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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