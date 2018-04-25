Снаряды времен войны уничтожили в Приладожье

Опасная находка была сделана в Лахденпохском районе республики.

23 апреля в лесном массиве около поселка Тиурула Лахденпохского района местными жителями были обнаружены предметы, похожие на снаряды времен войны. Информация о находках поступила в дежурную часть Отдела Росгвардии по РК.

Для обследования территории в указанное место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. При осмотре было установлено, что это восемь 76-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Сотрудниками спецподразделения снаряды были доставлены за пределы населенного пункта и уничтожены на безопасном расстоянии от жилых домов.

По материалам: ptzgovorit.ru