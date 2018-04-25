В ЕАО после родов скончалась пациентка областной больницы

В родильном отделении областной больницы в Биробиджане скончалась пациентка.

Женщина с отягощенным акушерским анамнезом поступила в роддом 28 марта. Через две недели после родов она скончалась в реанимационном отделении этой же больницы.

По мнению заявителя, смерть женщины наступила в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. Он утверждает, что врачи не выполнили рекомендации специалистов хабаровского перинатального центра, которые дистанционно обследовали пациентку.

Назначена прокурорская проверка, сообщает ИА ЕАОMedia. Действиям медиков будет дана правовая оценка.