Пациентов барнаульской больницы эвакуировали из-за «пожара»

Тренировку по пожарной безопасности провели в горбольнице №5 в Барнауле , сообщает региональный Минздрав

Мероприятия прошли 25 апреля в отделении челюстно-лицевой хирургии. Медперсоналу предстояло найти источник возгорания и вывести пациентов. Перед тренировкой больных предупредили, что во время эвакуации необходимо накинуть плед, взять полотенце, смоченное водой, и уходить через близлежащие выходы.

Специалисты из МЧС отметили, что медперсонал вел себя слаженно. Учения прошли без нарушений.

Учебные тренировки по пожарной безопасности пройдут еще в 11 медучреждениях региона.