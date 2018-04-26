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Пациентов барнаульской больницы эвакуировали из-за «пожара»
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Пациентов барнаульской больницы эвакуировали из-за «пожара» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Тренировку по пожарной безопасности провели в горбольнице №5 в Барнауле, сообщает региональный Минздрав.
Мероприятия прошли 25 апреля в отделении челюстно-лицевой хирургии. Медперсоналу предстояло найти источник возгорания и вывести пациентов. Перед тренировкой больных предупредили, что во время эвакуации необходимо накинуть плед, взять полотенце, смоченное водой, и уходить через близлежащие выходы.
Специалисты из МЧС отметили, что медперсонал вел себя слаженно. Учения прошли без нарушений.
Учебные тренировки по пожарной безопасности пройдут еще в 11 медучреждениях региона.
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