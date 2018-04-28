Воронежцы высадили на Кожевенном кордоне 20 тыс. деревьев 

В акции поучаствовали 150 человек. Воронежцы высадили на Кожевенном кордоне Пригородного лесничества в Рамонском районе около 20 тыс. сеянцев сосны на площади в 5 га в субботу, 28 апреля. В экологической акции проекта «Здоровый лес» приняли участие 150 волонтёров, сообщил пресс-центр правительства региона. Новые деревья посадили на территории площадью 5 га, которая пострадала от лесных пожаров в 2010 году. В акции поучаствовали студенты и преподаватели Воронежского государственного лесного университета имени Морозова, представители областного центра защиты леса, НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий, а также облуправления лесного хозяйства. Воронежцы ежегодно высаживают деревья на Кожевенном кордоне. В мае 2016 года горожане посадили 14 тыс. сеянцев берёзы и сосны с закрытой корневой системой, в марте 2017-го — около 18 тыс. саженцев сосен и берёз на площади 4,5 га. Проект «Здоровый лес» организуется в Воронежской области с сентября 2015 года. Его основная цель — уменьшение количества несанкционированных свалок в лесах региона. Активисты проводят акции по сбору мусора, посадке леса, конкурсы экологической направленности и уроки для школьников. Дарья Крымова
Фото — пресс-центр правительства Воронежской области