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Приставы в Екатеринбурге закрывают работавший без документов торговый центр
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Приставы в Екатеринбурге закрывают работавший без документов торговый центр 

Rambler News Service 1 час назад
Приставы закрывают торговый центр Guru в Екатеринбурге, который работал, невзирая на то, что у его администрации не было разрешения на ввод в здания в эксплуатацию, сообщает URA.RU со ссылкой на ФССП.
Приставы и прокуратура закрывают торговый центр согласно решению свердловского арбитража. 20 апреля суд удовлетворил заявление департамента государственного жилищного и строительного надзора области о немедленном прекращении эксплуатации здания.
В конце октября 2017 года департамент через суд потребовал прекращения работы ТЦ Guru, так как на ввод здания в эксплуатацию не было получено разрешения. 27 марта 2018 года иск был удовлетворен.
По данным сайта торгового центра, в нем располагается гостиница, ресторан, танцевальный зал, фитнес-центр. При этом департамент госжилстройнадзора ранее сообщал, что в ходе различных проверок в ТЦ были найдены многочисленные нарушения нормативов, касающихся требований пожарной безопасности.
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