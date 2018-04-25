Приставы в Екатеринбурге закрывают работавший без документов торговый центр

Приставы закрывают торговый центр Guru в Екатеринбурге , который работал, невзирая на то, что у его администрации не было разрешения на ввод в здания в эксплуатацию, сообщает URA.RU со ссылкой на ФССП.

Приставы и прокуратура закрывают торговый центр согласно решению свердловского арбитража. 20 апреля суд удовлетворил заявление департамента государственного жилищного и строительного надзора области о немедленном прекращении эксплуатации здания.

В конце октября 2017 года департамент через суд потребовал прекращения работы ТЦ Guru, так как на ввод здания в эксплуатацию не было получено разрешения. 27 марта 2018 года иск был удовлетворен.

По данным сайта торгового центра, в нем располагается гостиница, ресторан, танцевальный зал, фитнес-центр. При этом департамент госжилстройнадзора ранее сообщал, что в ходе различных проверок в ТЦ были найдены многочисленные нарушения нормативов, касающихся требований пожарной безопасности.