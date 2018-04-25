Московские власти планируют запретить сжигать траву и листья

Специалисты провели полную подготовку к пожароопасному сезону.

— Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее, — заявил он.

В свою очередь руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области Дмитрий Пестов отметил, что на территории Московского региона противопожарный режим введут 1 мая.

— Для борьбы с природными пожарами группировка столичных сил и средств, планируемых для проведения профилактических мероприятий и тушения пожаров, составляет более 34 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц техники, — уточнил Илья Денисов.

По его словам, при необходимости дополнительную помощь при тушении торфяных пожаров на территории Московской области окажут сводные отряды из числа личного состава и техники аэромобильной группировки столичного пожарно-спасательного гарнизона. Она включает в себя 190 человек, 55 единиц техники и 650 единиц поливомоечной техники с личным составом до 1,3 тысячи человек, передает «Интерфакс»

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