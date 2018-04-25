Где нельзя жарить шашлыки?

Соседи взяли моду жарить шашлыки на парковке возле дома, во дворе. Это вообще разрешено?

«Разводить огонь и, соответственно, жарить шашлыки во дворах домов, на детских площадках, за домами, на парковке, на природе и озёрах запрещено», — ответили в пресс-службе МЧС Татарстана . Штраф за нарушение для физлиц составляет от 2 до 3 тыс. рублей. А в период действия особого противопожарного режима, который ввели в Татарстане с 25 апреля до 15 мая, нельзя жарить пищу и на мангале. Штраф для граждан в противопожарный период удваивается.

Как правильно жарить шашлыки? (не в противопожарный период)

В специально оборудованных местах на площадке с металлической ёмкостью (бочка, бак или мангал) или в котловане не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре. Разводить открытый огонь разрешается на расстоянии не менее 50 м от зданий, 100 м — от хвойного леса и отдельно растущих деревьев, 30 м — от лиственного леса. Кроме того, территория вокруг должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостоя, сухой травы, валежника и должна быть огорожена минерализованной полосой. Однако при разжигании костра в мангале (или других несгораемых емкостях), эти расстояния могут быть уменьшены вдвое. При приготовлении шашлыков на садовых участках в мангале или жаровне, противопожарное расстояние разрешается уменьшить до 5 метров, а зону вокруг костра можно сократить от горючих материалов до 2 метров.

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