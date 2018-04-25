Три студентки колледжа в Москве получили травмы при возгорании вейпа

Вейп загорелся в руках у одной из студенток Политехнического колледжа №50 в столице, в результате чего она и две ее подруги получили незначительные травмы, сообщил РИАМО в среду директор учебного учреждения Андрей Бучкин.

«У нашей студентки за территорией колледжа в руках произошло возгорание вейпа. Она и две ее подруги получили незначительные травмы, угрозы их жизни и здоровью нет», — сказала Бучкин.

По предварительной информации, полученной от работников скорой помощи, у одной из студенток рана на подбородке, у другой — слабый ожог двух пальцев, наложен лейкопластырь, у третьей — покраснения на лице.

«В настоящее время мы принимаем дополнительные профилактические меры, в том числе подключены кураторы групп, социальные педагоги, преподаватели ОБЖ, поскольку это не только социальная, но и педагогическая задача», — сказал Бучкин.